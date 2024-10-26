Фигуристка Евгения Медведева показала строгий винтажный образ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась новыми фотографиями в соцсетях.

«Один образ и два настроения», — подписала спортсменка публикацию. Образ Медведевой — верхняя одежда из кожи коричневого цвета с высоким воротником и причёска в ретростиле.

Евгения Медведева Фото: соцсети фигуристки

Евгения Медведева Фото: соцсети фигуристки

25-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2018, одиночное катание и командное первенство) и обладательница двух золотых (2016, 2017) и бронзовой (2019) наград чемпионатов мира. Также она является двукратной победительницей (2016, 2017) и серебряным призёром чемпионатов Европы (2018). В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении любительской спортивной карьеры.