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Степанова и Букин с отрывом выиграли ритм-танец на первом этапе Гран-при России

Степанова и Букин с отрывом выиграли ритм-танец на первом этапе Гран-при России
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Трёхкратные чемпионы России и призёры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. За свой прокат спортсмены набрали 83,35 балла. Второе место заняли тренирующиеся у Дениса Самохина Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, набравшие 81,39 балла. Тройку лидеров замкнули ученики Свинина и Жук Софья Леонтьева и Даниил Горелкин с результатом 78,39 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Танцы на льду. Ритм-танец
26 октября 2024, суббота. 17:15 МСК
Окончено

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Первый этап, Магнитогорск. Ритм-танец, танцы на льду.

  1. Александра Степанова и Иван Букин — 83,35
  2. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — 81,39
  3. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — 78,39
  4. Софья Шевченко и Андрей Ежлов — 74,14
  5. Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано — 71,69
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