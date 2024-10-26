Степанова и Букин с отрывом выиграли ритм-танец на первом этапе Гран-при России

Трёхкратные чемпионы России и призёры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. За свой прокат спортсмены набрали 83,35 балла. Второе место заняли тренирующиеся у Дениса Самохина Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, набравшие 81,39 балла. Тройку лидеров замкнули ученики Свинина и Жук Софья Леонтьева и Даниил Горелкин с результатом 78,39 балла.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Первый этап, Магнитогорск. Ритм-танец, танцы на льду.