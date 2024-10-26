Дэвид Нарижный: лично я еду сюда только за победой. Победитель всегда один

Российский фигурист Дэвид Нарижный, выступающий в танцах на льду с Ириной Хаврониной, прокомментировал выступление на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. После первого дня соревнований спортсмены располагаются на второй строчке. За свой прокат спортсмены набрали 81,39 балла.

Нарижный: лично я еду сюда только за победой. Не думаю о баллах и месте, но для меня не существует понятия «какое-то место», потому что победитель всегда один. Это основополагающее.

— Небольшое отставание от Степановой и Букина давит или скорее подстёгивает?

Нарижный: мы догоняющие, догонять не так сложно.

Хавронина: для меня это не имеет значения. Завтра хочется не думать о баллах, хотя клишированно говорю. Не хочется цепляться за какое-то место, — передаёт слова Хаврониной и Нарижного корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.