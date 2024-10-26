Степанова и Букин прокомментировали победу в ритм-танце на этапе Гран-при в Магнитогорске

Трёхкратные чемпионы России и призёры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин прокомментировала свою победу в ритм-танце на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. За прокат ученики Александра Жулина набрали 83,35 балла.

Букин: это начало сезона, первый этап Гран-при, первый для нас серьёзный старт. После прокатов входим потихоньку в форму, очень много работы по технике сделали за этот месяц. Следующий этап у нас в Москве, будет ещё время поработать. Эмоционально было достаточно сдержанно, в плане техники надо посмотреть, потому что ещё не видели протокол.

— Почему не попробовали стартовать на соревнованиях между прокатами и первыми этапами Гран-при?

Букин: Мы хотели поехать в Ижевск, но не получилось.

Степанова: Мы хотели поехать, но получилось так, что подали поздно заявку, и нас не смогли туда вклинить, видимо, очень сложно это. В общем, не случилось у нас такого старта до этого Гран-при, но, может, это и к лучшему, — передаёт слова Степановой и Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.