Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
01:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Степанова и Букин прокомментировали победу в ритм-танце на этапе Гран-при в Магнитогорске

Степанова и Букин прокомментировали победу в ритм-танце на этапе Гран-при в Магнитогорске
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратные чемпионы России и призёры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин прокомментировала свою победу в ритм-танце на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. За прокат ученики Александра Жулина набрали 83,35 балла.

Букин: это начало сезона, первый этап Гран-при, первый для нас серьёзный старт. После прокатов входим потихоньку в форму, очень много работы по технике сделали за этот месяц. Следующий этап у нас в Москве, будет ещё время поработать. Эмоционально было достаточно сдержанно, в плане техники надо посмотреть, потому что ещё не видели протокол.

— Почему не попробовали стартовать на соревнованиях между прокатами и первыми этапами Гран-при?
Букин: Мы хотели поехать в Ижевск, но не получилось.
Степанова: Мы хотели поехать, но получилось так, что подали поздно заявку, и нас не смогли туда вклинить, видимо, очень сложно это. В общем, не случилось у нас такого старта до этого Гран-при, но, может, это и к лучшему, — передаёт слова Степановой и Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Степанова и Букин с отрывом выиграли ритм-танец на первом этапе Гран-при России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android