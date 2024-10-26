Канадцы Гиллес и Пуарье уверенно выиграли ритм-танец на домашнем этапе Гран-при ISU

Вице-чемпионы мира в танцах на льду Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выиграли ритм-танец на домашнем этапе Гран-при ISU в Галифаксе (Канада). За свой прокат спортсмены набрали 86,44 балла. Второе место заняли ещё одни канадцы Маржори Лажуа и Захари Лага, набравшие 77,34 балла. Тройку лидеров замкнули французы Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо с результатом 76,76 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU — 2024/2025. Второй этап, Галифакс. Ритм-танец, танцы на льду.

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 86,44 Маржори Лажуа и Захари Лага — 77,34 Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо — 76,76 Эмилеа Зингас и Вадим Колесник — 75,63 Наталия Ташлерова и Филип Ташлеров — 74,97