Канадцы Гиллес и Пуарье уверенно выиграли ритм-танец на домашнем этапе Гран-при ISU
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Вице-чемпионы мира в танцах на льду Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выиграли ритм-танец на домашнем этапе Гран-при ISU в Галифаксе (Канада). За свой прокат спортсмены набрали 86,44 балла. Второе место заняли ещё одни канадцы Маржори Лажуа и Захари Лага, набравшие 77,34 балла. Тройку лидеров замкнули французы Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо с результатом 76,76 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 2, Галифакс, Канада
Танцы на льду. Ритм-танец
26 октября 2024, суббота. 19:15 МСК
Окончено
1
Канада
2
Канада
3
Франция
Фигурное катание. Гран-при ISU — 2024/2025. Второй этап, Галифакс. Ритм-танец, танцы на льду.
- Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 86,44
- Маржори Лажуа и Захари Лага — 77,34
- Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо — 76,76
- Эмилеа Зингас и Вадим Колесник — 75,63
- Наталия Ташлерова и Филип Ташлеров — 74,97
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