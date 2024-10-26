Илья Малинин с отрывом в 10 баллов выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Канаде

Чемпион мира — 2024 американский фигурист Илья Малинин уверенно выиграл короткую программу на втором этапе Гран-при ISU в Галифаксе (Канада). За свой прокат спортсмен набрал 106,22 балла. Отметим, что он не исполнял четверной аксель. Второе место занял японец Сун Сато, набравший 96,52 балла. Тройку лидеров замкнул его соотечественник Сота Ямамото с результатом 92,16 балла. Бывший россиянин Владимир Литвинцев, ныне выступающий за Азербайджан, занял шестое место, набрав 79,11 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU — 2024/2025. Второй этап, Галифакс. Ритм-танец, танцы на льду.

Илья Малинин — 106,22 Сун Сато — 96,52 Сота Ямамото — 92,16 Джун Хван Ча — 88,38