Лайла Фир и Льюис Гибсон выиграли на Мемориале Непелы, Дэвис и Смолкин — вторые
Британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон победили на Мемориале Ондрея Непелы, который проходит в Братиславе (Словакия). Они получили от судей 210,65 баллов. Вторыми стали бывшие российские спортсмены, ныне представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин с результатом 201,87. Тройку лидеров замкнули испанцы Оливия Смарт и Тим Дик (191,46).
Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия. Танцы на льду:
- Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 210,65
- Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 201,87
- Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 191,46
- Юлия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 186,04
- Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) — 178,45
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