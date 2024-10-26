Лайла Фир и Льюис Гибсон выиграли на Мемориале Непелы, Дэвис и Смолкин — вторые

Британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон победили на Мемориале Ондрея Непелы, который проходит в Братиславе (Словакия). Они получили от судей 210,65 баллов. Вторыми стали бывшие российские спортсмены, ныне представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин с результатом 201,87. Тройку лидеров замкнули испанцы Оливия Смарт и Тим Дик (191,46).

Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия. Танцы на льду:

Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 210,65 Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 201,87 Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 191,46 Юлия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 186,04 Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) — 178,45