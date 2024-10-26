Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
01:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лайла Фир и Льюис Гибсон выиграли на Мемориале Непелы, Дэвис и Смолкин — вторые

Лайла Фир и Льюис Гибсон выиграли на Мемориале Непелы, Дэвис и Смолкин — вторые
Комментарии

Британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон победили на Мемориале Ондрея Непелы, который проходит в Братиславе (Словакия). Они получили от судей 210,65 баллов. Вторыми стали бывшие российские спортсмены, ныне представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин с результатом 201,87. Тройку лидеров замкнули испанцы Оливия Смарт и Тим Дик (191,46).

Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия. Танцы на льду:

  1. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 210,65
  2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 201,87
  3. Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 191,46
  4. Юлия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 186,04
  5. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) — 178,45
Материалы по теме
Илья Малинин с отрывом в 10 баллов выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Канаде
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android