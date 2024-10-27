Стеллато-Дудек и Дешам выиграли золото на Гран-при ISU в Канаде, Гейниш и Чигирёв — вторые

Чемпионы мира — 2024 канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам стали лучшими в соревнованиях спортивных пар на домашнем этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate Canada) в канадском Галифаксе. Они допустили несколько ошибок, но получили от судей 197,33 балла. Вторыми стали бывшие российские фигуристы, ныне представляющие Узбекистан, Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв (189,65), третье место заняли представляющие Австралию Анастасия Голубева и Эктор Йотопулос Мур (186,14).

Гран-при ISU — 2024/2025. Второй этап. Галифакс (Канада). Спортивные пары. Короткая программа.

Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 197,33 балла Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв (Узбекистан) — 189,65 Анастасия Голубева/Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 186,14 Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 184,30 Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (США) — 178,31 Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша) — 173,84 Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды) — 171,02 Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) — 163,60