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Стеллато-Дудек и Дешам выиграли золото на Гран-при ISU в Канаде, Гейниш и Чигирёв — вторые

Стеллато-Дудек и Дешам выиграли золото на Гран-при ISU в Канаде, Гейниш и Чигирёв — вторые
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Чемпионы мира — 2024 канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам стали лучшими в соревнованиях спортивных пар на домашнем этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate Canada) в канадском Галифаксе. Они допустили несколько ошибок, но получили от судей 197,33 балла. Вторыми стали бывшие российские фигуристы, ныне представляющие Узбекистан, Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв (189,65), третье место заняли представляющие Австралию Анастасия Голубева и Эктор Йотопулос Мур (186,14).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 2, Галифакс, Канада
Спортивные пары. Произвольная программа
26 октября 2024, суббота. 23:35 МСК
Окончено
1
Канада
2
Узбекистан
3
Австралия

Гран-при ISU — 2024/2025. Второй этап. Галифакс (Канада). Спортивные пары. Короткая программа.

  1. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 197,33 балла
  2. Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв (Узбекистан) — 189,65
  3. Анастасия Голубева/Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 186,14
  4. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 184,30
  5. Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (США) — 178,31
  6. Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша) — 173,84
  7. Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды) — 171,02
  8. Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) — 163,60
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