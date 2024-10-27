Японские фигуристки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Канаде

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла этапа Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate Canada) в канадском Галифаксе.

По итогам короткой и произвольной программ она получила 201.21 балла. Второй место заняла японка Рино Мацуике, набравшая 192,16 баллов. Замкнула тройку призёров ещё одна японская фигуристка Хана Ёсида. Судьи оценили её короткую и произвольную программу в 191.37.

В топ-5 попали швейцарка Кимми Репонд (191.07) и представительница Канады Мэдлин Шизас (190.04).

Ранее сообщалось, что канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам стали лучшими в соревнованиях спортивных пар на домашнем этапе Гран-при.

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