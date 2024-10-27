Сразу два фигуриста заявили на ПП 1-го этапа Гран-при России 5 четверных прыжков

Марк Кондратюк и Егор Рухин заявили пять четверных прыжков в произвольной программе на первом этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. Фигуристы занимают промежуточные третье и четвёртое место по итогам короткой программы.

Кондратюк планирует выполнить четверные лутц, флип, тулуп, сальхов и каскад четверной сальхов — тройной тулуп. Рухин заявил четверные флип, риттбергер, сальхов, тулуп и каскад четверной лутц — тройной тулуп.

По четыре квада собираются исполнить Николай Угожаев (второе место после короткой программы) и действующий чемпион России Евгений Семененко (пятое место). Роман Савосин, лидер по итогам короткой, выполнит три четверных прыжка.