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Сразу два фигуриста заявили на ПП 1-го этапа Гран-при России 5 четверных прыжков

Сразу два фигуриста заявили на ПП 1-го этапа Гран-при России 5 четверных прыжков
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Марк Кондратюк и Егор Рухин заявили пять четверных прыжков в произвольной программе на первом этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. Фигуристы занимают промежуточные третье и четвёртое место по итогам короткой программы.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Короткая программа
26 октября 2024, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Роман Савосин
Москва
92.08
2
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
91.70
3
Марк Кондратюк
Москва
90.30

Кондратюк планирует выполнить четверные лутц, флип, тулуп, сальхов и каскад четверной сальхов — тройной тулуп. Рухин заявил четверные флип, риттбергер, сальхов, тулуп и каскад четверной лутц — тройной тулуп.

По четыре квада собираются исполнить Николай Угожаев (второе место после короткой программы) и действующий чемпион России Евгений Семененко (пятое место). Роман Савосин, лидер по итогам короткой, выполнит три четверных прыжка.

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