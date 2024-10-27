Ни одна фигуристка не заявила элементы ультра-си в ПП 1-го этапа Гран-при России

Сегодня, 27 октября, женщины-одиночницы выступят с произвольной программой на первом этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. Ни одна фигуристка не заявила в свой контент четверные прыжки и тройной аксель (элементы ультра-си).

Лидер после короткой программы Анна Фролова включила в контент тройной флип, двойной аксель, каскады тройной ритбергер + двойной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + двойной аксель + двойной тулуп.

Занимающая второе место Ксения Гущина исполнит два двойных акселя, тройной флип, тройной сальхов, тройной ритбергер, каскады: тройной ритбергер + двойной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + двойной аксель + двойной тулуп.

Идущая на третьей позиции Ксения Синицына заявила двойной аксель, тройной ритбергер, тройной сальхов, тройной флип, каскады: тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + двойной аксель + двойной тулуп, тройной флип + двойной тулуп.