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Ни одна фигуристка не заявила элементы ультра-си в ПП 1-го этапа Гран-при России

Ни одна фигуристка не заявила элементы ультра-си в ПП 1-го этапа Гран-при России
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Сегодня, 27 октября, женщины-одиночницы выступят с произвольной программой на первом этапе Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. Ни одна фигуристка не заявила в свой контент четверные прыжки и тройной аксель (элементы ультра-си).

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
27 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Анна Фролова
Санкт-Петербург
226.33
2
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
203.78
3
Ксения Синицына
Москва
200.92

Лидер после короткой программы Анна Фролова включила в контент тройной флип, двойной аксель, каскады тройной ритбергер + двойной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + двойной аксель + двойной тулуп.

Занимающая второе место Ксения Гущина исполнит два двойных акселя, тройной флип, тройной сальхов, тройной ритбергер, каскады: тройной ритбергер + двойной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + двойной аксель + двойной тулуп.

Идущая на третьей позиции Ксения Синицына заявила двойной аксель, тройной ритбергер, тройной сальхов, тройной флип, каскады: тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + двойной аксель + двойной тулуп, тройной флип + двойной тулуп.

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