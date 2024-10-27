Фигуристка Анна Фролова выиграла первый этап Гран-при России в Магнитогорске

Фигуристка Анна Фролова стала победительницей первого этапа Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. По сумме короткой и произвольной программ она получила от судей 226,33 балла. Второе место заняла Ксения Гущина (203,78), тройку призёров замкнула Ксения Синицына с результатом 200,92 балла.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Первый этап, Женщины.