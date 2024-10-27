Фигуристка Анна Фролова выиграла первый этап Гран-при России в Магнитогорске
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Фигуристка Анна Фролова стала победительницей первого этапа Гран-при России, который проходит в Магнитогорске. По сумме короткой и произвольной программ она получила от судей 226,33 балла. Второе место заняла Ксения Гущина (203,78), тройку призёров замкнула Ксения Синицына с результатом 200,92 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
27 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Анна Фролова
Санкт-Петербург
226.33
2
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
203.78
3
Ксения Синицына
Москва
200.92
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Первый этап, Женщины.
- Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 226,33 балла.
- Ксения Гущина (Санкт-Петербург) — 203,78.
- Ксения Синицына (Москва) — 200,92.
- Мария Агаева (Москва) — 189,35.
- Софья Чаплыгина (Краснодарский край) — 182,18.
- Дарья Третьякова (Московская область) — 177,10.
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