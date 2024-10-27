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Анна Фролова заявила, что на победу в Магнитогорске её вдохновила Бейонсе

Анна Фролова заявила, что на победу в Магнитогорске её вдохновила Бейонсе
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Российская фигуристка Анна Фролова заявила, что американская певица Бейонсе вдохновила её на победу на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«Очень рада. Магнитогорск обожаю. Буду приезжать сюда каждый год! Давайте поддержим чуть-чуть тему, которая сейчас на хайпе — это заслуга Бейонсе, она меня вдохновляла.

Мне предложил Валентин Николаевич музыку в мае, в конце апреля. Я странно отреагировала — это был определённый вызов катать кошку, будучи взрослой женщиной — в образе до конца, музыка бодрая, а я уже не очень бодрая к концу программы. Я в итоге отказалась, и было два месяца поиска другой музыки, мы ничего не нашли, потом Валентин Николаевич снова включает «Кошки», и я такая: «Давайте поставим!» Он на меня даже немного разозлился: «Мы два месяца искали тебе музыку», — сказала Фролова в эфире Первого канала.

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