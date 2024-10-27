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Фигуристка Синицына ответила, повлияла ли недавняя авария на её результат в Магнитогорске

Фигуристка Синицына ответила, повлияла ли недавняя авария на её результат в Магнитогорске
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Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала, повлияла ли недавняя авария на её результат на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. Спортсменка заняла третье место с результатом 200,92 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Произвольная программа
27 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Анна Фролова
Санкт-Петербург
226.33
2
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
203.78
3
Ксения Синицына
Москва
200.92

— Чувства смешанные, потому что старт не задался. Я расстроена. Но теперь знаю над чем работать, как в физическом, так и в психологическом плане. Будем нарабатывать и совершенствоваться. Помогли близкие, тренер, поддерживали, настраивали на сегодняшний день, спасибо им огромное. Без них я бы не справилась, потому что очень расстроилась. Но, к счастью, более менее собралась.

— Ты хотела принять участие в чемпионате Москвы и уже ехала туда, чтобы откатать первый старт перед Гран-при, но случилась авария и ты не участвовала. Как думаешь, если бы был какой-то промежуточный турнир, может, здесь было бы проще?
— Возможно. Я очень надеялась на чемпионат Москвы, потому что это был первый старт с судейством. Очень интересно было, как оценят судьи программу, как я бы показала, но, к сожалению, произошёл такой казус. Теперь буду готовиться к своему второму этапу, надеюсь, там покажу свой максимум, — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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