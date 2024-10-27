Елена Вайцеховская оценила результаты на 1-м этапе Гран-при России в женском катании

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала результаты первого этапа Гран-при России в женском одиночном катании.

«Любые соревнования — это всегда история о шансах. Если составлять рейтинг по этому показателю по итогам женского Гран-при в Магнитогорске, первой в списке я бы поставила Ксению Гущину.

С Анной Фроловой нет вопросов — королева она и есть королева. В том плане, что всё совершенно ожидаемо, и лично я сильно расстроилась бы в случае ошибок. А вот серебро Гущиной — это, как говорится, три в одном: физическая форма, прекрасная работа тренерского штаба по постановке программ плюс готовность спортсменки максимально отработать свой шанс. Отработала превосходно. Пусть случилась помарка, но общего настроя на максимально возможный по нынешней готовности результат она не пошатнула. Уважаю», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.