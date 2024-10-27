Анна Фролова — о победе в Магнитогорске: ждала, что баллы будут выше, чем в прошлом сезоне

Российская фигуристка Анна Фролова прокомментировала свою победу на первом этапе Гран-при России, который проходил 26-27 октября в Магнитогорске.

— Во-первых, я очень рада, очень довольна, в целом свою работу выполнила достойно. Есть над чем работать, безусловно, есть в чём улучшаться, и меня это не расстраивает — скорее, наоборот, мотивирует. Вижу, над чем нужно работать. Самое сложное сегодня — ожидание своего проката. Я человек, который заранее не приходит, я обычно впритык, люблю, когда время достаточно быстро проходит. Сегодня прямо 40 минут ожидания после пятиминутки — накрасила губы, заняла себя важными делами (смеётся). Чуть-чуть было ощутимо.

— Как пришла идея поблагодарить Бейонсе после проката?

— Не знаю, сейчас вроде как на волне (смеётся), просто поддержала тренды. Но у меня кислород в мозг не поступал, и это первое, что пришло в голову.

— У тебя красивый образ, грациозный. Насколько гармонично себя чувствуешь?

— В образе кошки? Гармонично. Это комфортный для меня образ. Конечно, было проделано много работы с манерой катания в основном, с позицией рук, каких-то фишечек, взглядов, работы корпусом. Не могу сказать, что для меня это было сложно. Это что-то новое, мне только в кайф.

— Ты довольно высокие оценки получила. Чувствуешь ли, что что-то меняется? Статус, больше ответственности?

— Изменений в плане статуса не ощущаю, насчёт оценок — честно сказать, я ждала, надеялась, что будут баллы выше, чем в прошлом сезоне. Реально была проделана огромная работа над непрыжковыми элементами, последние недели проклинала все дорожки, потому что уже не могла их больше катать, было сложно. Это много раз снималось на видео, пересматривались все ошибки. Я исключительно рада, что эта работа проделана не зря, считаю, что так и должно быть.

— Вы чувствуете конкуренцию?

— Конкуренция всегда чувствуется, поскольку лёд скользкий. Ты можешь сделать 20 из 20, а 21-й споткнуться на заклоне или слететь с крюка. У нас никто никогда не застрахован от падений и ошибок. Я никогда не чувствовала себя в расслабленном состоянии. Моя задача — выполнять свою работу, свои элементы, держать себя в тонусе, концентрировать внимание, — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.