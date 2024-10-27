Максим Ковтун примет участие в «Ледниковом периоде»

Российский фигурист Максим Ковтун примет участие в проекте «Народный ледниковый период».

«Впервые в проекте примут участие Максим Ковтун, Лиза Туктамышева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов», — приводит слова продюсера шоу Ильи Авербуха ТАСС.

«Ледниковый период» выходит в эфире Первого канала с 2007 года. В проекте соревнуются пары, составленные из профессиональных фигуристов и звёзд спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения.

29-летний Ковтун – трёхкратный призёр чемпионатов Европы и четырёхкратный чемпион России в мужском одиночном катании. В апреле 2019 года сообщил о завершении спортивной карьеры и переходе на тренерскую работу.