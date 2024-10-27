Егор Рухин приземлил пять четверных прыжков с одной помаркой в ПП 1-го этапа ГП России

Российский фигурист Егор Рухин приземлил пять четверных прыжков по ходу произвольной программы на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Спортсмен исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, а также четыре одиночных четверных прыжка — флип, сальхов, тулуп и риттбергер (приземлил в степ-аут). За произвольную программу судьи поставили Рухину 171,17 балла. В сумме фигурист получил 259,13 балла.

По итогам короткой программы Роман Савосин идёт лидером соревнований с результатом 92,08 балла. Второе место занял Николай Угожаев, показавший результат 91,70 балла. Чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк за своё выступление получил 90,30 балла.