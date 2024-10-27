Марк Кондратюк приземлил пять четверных прыжков в произвольной программе Гран-при России

Фигурист Марк Кондратюк приземлил пять четверных прыжков во время проката произвольной программы на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Кондратюк выполнил четверные лутц, флип, тулуп и сальхов, а также каскад из четверного сальхова и двойного тулупа. Кроме того, в его исполнении присутствовала секвенция из двух тройных акселей.

Кондратюк получил от судей за произвольную программу 199,44 балла. В данный момент он является лидером соревнований с суммой в 289,74 балла. После короткой программы Марк занимал третье место. На лёд осталось выйти двум фигуристам.

После короткой программы Роман Савосин идёт лидером соревнований с результатом 92,08 балла. Второе место занимает Николай Угожаев, показавший результат 91,70 балла.