Марк Кондратюк приземлил пять четверных прыжков в произвольной программе Гран-при России
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Фигурист Марк Кондратюк приземлил пять четверных прыжков во время проката произвольной программы на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
289.74
2
Роман Савосин
Москва
275.55
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.97
Кондратюк выполнил четверные лутц, флип, тулуп и сальхов, а также каскад из четверного сальхова и двойного тулупа. Кроме того, в его исполнении присутствовала секвенция из двух тройных акселей.
Кондратюк получил от судей за произвольную программу 199,44 балла. В данный момент он является лидером соревнований с суммой в 289,74 балла. После короткой программы Марк занимал третье место. На лёд осталось выйти двум фигуристам.
После короткой программы Роман Савосин идёт лидером соревнований с результатом 92,08 балла. Второе место занимает Николай Угожаев, показавший результат 91,70 балла.
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