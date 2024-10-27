Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Марк Кондратюк выиграл 1-й этап Гран-при России, Евгений Семененко — 3-й

Марк Кондратюк выиграл 1-й этап Гран-при России, Евгений Семененко — 3-й
Комментарии

Российский фигурист Марк Кондратюк одержал победу на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. За две своих программы спортсмен получил 289,74 балла. В произвольной программе Кондратюк приземлил пять четверных прыжков без ошибок.

Второе место занял победитель короткой программы Роман Савосин, набравший 275,55 балла. Тройку призёров замкнул действующий чемпион России Евгений Семененко с общим результатом 274,97 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
289.74
2
Роман Савосин
Москва
275.55
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.97

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Первый этап, Магнитогорск. Мужчины. Итоги:

  1. Марк Кондратюк — 289,74 балла.
  2. Роман Савосин — 275,55.
  3. Евгений Семененко — 274,97.
  4. Егор Рухин — 259,13.
  5. Николай Угожаев — 253,52.
  6. Даниил Постарнаков — 236,33.
Материалы по теме
Пара Тутберидзе упустило золото! Ждём рекордов от Степановой и Букина на Гран-при? LIVE
Live
Пара Тутберидзе упустило золото! Ждём рекордов от Степановой и Букина на Гран-при? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android