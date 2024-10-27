Марк Кондратюк выиграл 1-й этап Гран-при России, Евгений Семененко — 3-й

Российский фигурист Марк Кондратюк одержал победу на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. За две своих программы спортсмен получил 289,74 балла. В произвольной программе Кондратюк приземлил пять четверных прыжков без ошибок.

Второе место занял победитель короткой программы Роман Савосин, набравший 275,55 балла. Тройку призёров замкнул действующий чемпион России Евгений Семененко с общим результатом 274,97 балла.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Первый этап, Магнитогорск. Мужчины. Итоги: