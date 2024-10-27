Марк Кондратюк выиграл 1-й этап Гран-при России, Евгений Семененко — 3-й
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Российский фигурист Марк Кондратюк одержал победу на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. За две своих программы спортсмен получил 289,74 балла. В произвольной программе Кондратюк приземлил пять четверных прыжков без ошибок.
Второе место занял победитель короткой программы Роман Савосин, набравший 275,55 балла. Тройку призёров замкнул действующий чемпион России Евгений Семененко с общим результатом 274,97 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
289.74
2
Роман Савосин
Москва
275.55
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.97
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Первый этап, Магнитогорск. Мужчины. Итоги:
- Марк Кондратюк — 289,74 балла.
- Роман Савосин — 275,55.
- Евгений Семененко — 274,97.
- Егор Рухин — 259,13.
- Николай Угожаев — 253,52.
- Даниил Постарнаков — 236,33.
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