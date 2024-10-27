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Марк Кондратюк: чуть-чуть не хватило — набрал бы 200, если бы не ошибка на каскаде

Марк Кондратюк: чуть-чуть не хватило — набрал бы 200, если бы не ошибка на каскаде
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Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал победу на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. В произвольной программе он приземлил пять четверных прыжков.

«Опять чуть-чуть не хватило, но это в очередной раз повод работать дальше, больше, чтобы когда-нибудь пробить эти 200 баллов. Набрал бы 200, если бы не ошибочка на каскаде. Но потихоньку приближаюсь, это лучший прокат в жизни, значит, я двигаюсь в правильном направлении.

Была сегодня очень серьёзная борьба. Ничего вчера на короткой программе не случилось плохого — нормальный рабочий прокат, я не выпал из лидирующей шестёрки участников. Да, не всё получилось, но сегодня был новый день, выходим и работаем. Сегодня получилось лучше, чем вчера», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Второе место занял победитель короткой программы Роман Савосин. Тройку призёров замкнул действующий чемпион России Евгений Семененко.

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