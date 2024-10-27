Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Тяжело далась произвольная программа». Роман Савосин — о втором месте на Гран-при России

«Тяжело далась произвольная программа». Роман Савосин — о втором месте на Гран-при России
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Роман Савосин прокомментировал своё выступление в произвольной программе на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. По итогам соревнований спортсмен занял второе место, уступив лидирующую позицию, которую занимал после короткой программы.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
289.74
2
Роман Савосин
Москва
275.55
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.97

«На самом деле большой плюс для меня, что я сегодня после первого неудачного прыжка всё-таки собрался и дальше доехал программу практически без ошибок, потому что у меня, как правило, с этим проблемы. Обычно если я срываю прыжок, то я не могу собраться дальше, но сегодня был такой шаг вперёд. То, что я после этого собрался и дальше проехал, сделал.
На самом деле очень тяжело далась сегодня произвольная программа, потому что знал прекрасно, как проехали ребята, какие баллы набрали, потому что здесь ходишь по коридору, всё слышно. Поэтому было очень непросто сегодня собраться.
Когда мы возвращались к Челентано, даже не было сомнений, что это правильное решение. Причём у меня эта идея созрела, а потом после контрольных прокатов меня позвали в тренерскую и тоже сообщили об этом. Поэтому всё совпало, не было никаких сомнений, что это правильное решение», — передаёт слова Савосина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Марк Кондратюк выиграл 1-й этап Гран-при России, Евгений Семененко — 3-й
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android