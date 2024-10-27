«Тяжело далась произвольная программа». Роман Савосин — о втором месте на Гран-при России

Фигурист Роман Савосин прокомментировал своё выступление в произвольной программе на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. По итогам соревнований спортсмен занял второе место, уступив лидирующую позицию, которую занимал после короткой программы.

«На самом деле большой плюс для меня, что я сегодня после первого неудачного прыжка всё-таки собрался и дальше доехал программу практически без ошибок, потому что у меня, как правило, с этим проблемы. Обычно если я срываю прыжок, то я не могу собраться дальше, но сегодня был такой шаг вперёд. То, что я после этого собрался и дальше проехал, сделал.

На самом деле очень тяжело далась сегодня произвольная программа, потому что знал прекрасно, как проехали ребята, какие баллы набрали, потому что здесь ходишь по коридору, всё слышно. Поэтому было очень непросто сегодня собраться.

Когда мы возвращались к Челентано, даже не было сомнений, что это правильное решение. Причём у меня эта идея созрела, а потом после контрольных прокатов меня позвали в тренерскую и тоже сообщили об этом. Поэтому всё совпало, не было никаких сомнений, что это правильное решение», — передаёт слова Савосина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.