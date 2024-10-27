«У меня была лихорадка». Евгений Семененко — о трудностях перед началом сезона-2024/2025

Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал своё выступление на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. Спортсмен занял третье место с результатом 274,97 балла.

«Я рад, что у меня есть такая способность собираться. Не могу сказать, что сегодня на 100% собрался. Была помарка, но, мне кажется, это послужит поводом работать дальше и не расслабляться. Тем более соперники сильные. Нельзя уступать ни в каких моментах.

Старт в Магнитогорске — второй для меня. Были определённые трудности в подготовке. Я был в фантастической форме на соревнованиях в Питере. И потом произошёл спад, я заболел, у меня была лихорадка. Не знаю, как другим, а мне всегда очень трудно восстанавливаться после болезни. Ну и вот сколько мы успели с тренерами, сколько у нас было времени на подготовку — это полторы недели. Что получилось, то получилось. Но я всё равно считаю, что показал себя достойно.

За что могу похвалить себя на этом этапе? Могу похвалить за флип, мне кажется. Потому что я вставляю новый сложный четверной прыжок в программу. И пока он идёт очень удачно. И в Питере в короткой и произвольной программах сделал, и сейчас в Магнитогорске тоже два сделанных флипа», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.