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«Моё мнение тоже учитывается». Евгений Семененко — о создании костюмов

«Моё мнение тоже учитывается». Евгений Семененко — о создании костюмов
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Российский фигурист, действующий чемпион страны в одиночном катании Евгений Семененко высказался о своём костюме на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске, где он занял третье место.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
289.74
2
Роман Савосин
Москва
275.55
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.97

«Я очень люблю принимать участие в создании костюмов для своих программ. Поэтому работа проходит совместно с дизайнером, с тренерами, и моё мнение тоже учитывается. Я катаю программу, тоже как-то вижу её, как она должна играть на льду, и хочется, чтобы костюм всё-таки дополнял программу. При создании костюма мы опирались на творчество Сальвадора Дали — он созвучен с картиной «Постоянство времени». Да, картина другого цвета, но мне кажется, что под тон музыки хорошо бы легли именно вот эти цвета. Это была моя идея — сделать костюм более серым», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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