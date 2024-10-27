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Елизавета Осокина и Артём Грицаенко выиграли 1-й этап Гран-при России среди пар

Елизавета Осокина и Артём Грицаенко выиграли 1-й этап Гран-при России среди пар
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Фигуристы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко победили на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске среди спортивных пар. За две программы спортсмены набрали 211,80 балла. Отметим, что после короткой программы Осокина и Грицаенко занимали второе место.

Лидеры после короткой, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, заняли итоговое место с результатом 208,08. Тройку призёров замкнули Алиса Блинникова и Алексей Карпов, набравшие 178,46 балла. Отметим, что в соревновании спортивных пар приняли участие всего четыре дуэта.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Спортивные пары. Произвольная программа
27 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Первый этап, Магнитогорск. Спортивные пары.

  1. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко — 211,80.
  2. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 208,08.
  3. Алиса Блинникова и Алексей Карпов — 178,46.
  4. Дарья Андреева и Александр Акимов — 167,03.
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