Елизавета Осокина и Артём Грицаенко выиграли 1-й этап Гран-при России среди пар

Фигуристы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко победили на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске среди спортивных пар. За две программы спортсмены набрали 211,80 балла. Отметим, что после короткой программы Осокина и Грицаенко занимали второе место.

Лидеры после короткой, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, заняли итоговое место с результатом 208,08. Тройку призёров замкнули Алиса Блинникова и Алексей Карпов, набравшие 178,46 балла. Отметим, что в соревновании спортивных пар приняли участие всего четыре дуэта.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Первый этап, Магнитогорск. Спортивные пары.