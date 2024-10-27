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Кондратюк признался, что откатал не самый сложный вариант произвольной программы

Кондратюк признался, что откатал не самый сложный вариант произвольной программы
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Российский фигурист Марк Кондратюк высказался о сложности своей произвольной программы на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«Получилось довольно неплохо в плане элементов, хорошо. Были недочёты, в том числе на каскаде помарочка, каскад 4-2 а не 4-3, но в целом всё очень достойно, уверенно. Нужно работать над дорожкой и вращениями. Если в короткой была нелепая ошибка, здесь не хватает немного физических сил. Но всё нарабатываем, время ещё есть.

Я вскинул руки, потому что получилось сделать то, что мы с тренером планировали. У меня было несколько вариантов произвольной программы, а именно три — это был средний, не самый лёгкий и не самый сложный. По ходу программы я решил катать так, как я откатал, — мне это удалось, это была радость просто от удачного исполнения программы, а не от мест. Когда увидел баллы, понял, что этого может хватить для победы, но это зависит не от меня, а от других участников. Нет, сложный вариант — не шестиквадка, это тоже с пятью четверными. Но чуть посложнее», — приводит слова спортсмена пресс-служба ФФККР.

Напомним, Марк Кондратюк стал победителем первого этапа Гран-при России, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков.

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