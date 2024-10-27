Семененко — о падении на дорожке шагов в короткой программе: почувствовал себя нерпой

Российский фигурист, действующий чемпион страны в одиночном катании Евгений Семененко прокомментировал своё падение в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«Мне кажется, немного сказалось волнение, первый масштабный выход на соревновательный лёд при зрителях, что-то с сальховом не задалось. Надеюсь, в дальнейшем получится этого избежать. На дорожке вчера почувствовал себя нерпой на все 200 процентов, хоть я и в «Амурских тиграх» (смеётся)», — сказал фигурист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Евгений Семененко по итогам выступлений в короткой и произвольной программах занял третье место на Гран-при России в Магнитогорске. Победу в турнире одержал Марк Кондратюк.