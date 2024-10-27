Семененко — о падении на дорожке шагов в короткой программе: почувствовал себя нерпой
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Российский фигурист, действующий чемпион страны в одиночном катании Евгений Семененко прокомментировал своё падение в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
27 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
289.74
2
Роман Савосин
Москва
275.55
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.97
«Мне кажется, немного сказалось волнение, первый масштабный выход на соревновательный лёд при зрителях, что-то с сальховом не задалось. Надеюсь, в дальнейшем получится этого избежать. На дорожке вчера почувствовал себя нерпой на все 200 процентов, хоть я и в «Амурских тиграх» (смеётся)», — сказал фигурист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Евгений Семененко по итогам выступлений в короткой и произвольной программах занял третье место на Гран-при России в Магнитогорске. Победу в турнире одержал Марк Кондратюк.
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