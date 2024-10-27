«Новая медийная движуха». Семененко — о Лиге чемпионов в фигурном катании

Российский фигурист, действующий чемпион страны в одиночном катании Евгений Семененко высказался о запуске в России нового турнира — Лиги чемпионов по фигурному катанию.

«Когда я услышал эту идею, мне очень понравилось. Рад, что в наш вид спорта вводится новая медийная движуха, считаю, что это будет двигать фигурное катание вперёд, будем теперь следить за каждым видом, поддерживать участников команды. Посмотрим, что выйдет на протяжении сезона, мне кажется, у идеи есть потенциал», — сказал фигурист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, на первом этапе Гран-при России Евгений Семененко занял третьем место. Победителем стал Марк Кондратюк.