Тарасова: Кондратюк мог бы высоко подняться на пьедестале на международных соревнованиях

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты соревнований в мужском одиночном катании на первом Гран-при России в Магнитогорске.

«Откуда столько мотивации у мужчин? Хотят нового, хотят выйти после незаслуженной нашей дисквалификации и победить всех, хотят совершенствоваться, и у них это получается. Марк на международных соревнованиях может высоко подняться, будет так кататься — высоко поднимется. Мы должны развиваться и быть лучше всех, пока я вижу, что мы лучше всех», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Специалист также выделила Егора Рухина, который занял итоговое четвёртое место, но исполнил пять четверных прыжков (один с помаркой).

Напомним, Марк Кондратюк стал победителем этапа в Магнитогорске, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков, а также сложнейший каскад из двух тройных акселей.