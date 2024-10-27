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Тарасова: Кондратюк мог бы высоко подняться на пьедестале на международных соревнованиях

Тарасова: Кондратюк мог бы высоко подняться на пьедестале на международных соревнованиях
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты соревнований в мужском одиночном катании на первом Гран-при России в Магнитогорске.

«Откуда столько мотивации у мужчин? Хотят нового, хотят выйти после незаслуженной нашей дисквалификации и победить всех, хотят совершенствоваться, и у них это получается. Марк на международных соревнованиях может высоко подняться, будет так кататься — высоко поднимется. Мы должны развиваться и быть лучше всех, пока я вижу, что мы лучше всех», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Специалист также выделила Егора Рухина, который занял итоговое четвёртое место, но исполнил пять четверных прыжков (один с помаркой).

Напомним, Марк Кондратюк стал победителем этапа в Магнитогорске, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков, а также сложнейший каскад из двух тройных акселей.

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