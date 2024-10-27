Почётный вице-президент ISU Лакерник: думаю, пятерные прыжки при своей жизни увижу

Почётный вице-президент ISU Александр Лакерник высказался о возможном исполнении фигуристами пятерных прыжков.

«Никогда не верил, что можно прыгнуть четверной аксель. Все попытки, которые я видел до этого, — у Ханю, у Артура Дмитриева — они были бесперспективными. Вдруг раз — Малинин делает, Дикиджи на тренировке. Оказывается, это стало возможным и абсолютно реальным. Можно ли сделать пятерной прыжок? Подозреваю, что можно. Не зря его теперь включили в шкалу сложности. Пока на всякий случай, но, думаю, что я пятерные прыжки при своей жизни увижу», — передаёт слова Лакерника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, вчера, 26 октября, в рамках Гран-при России в Магнитогорске фигурист Андрей Ежлов исполнил сальто впервые в истории танцев на льду.