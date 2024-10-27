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Александр Лакерник — о четверном выбросе Бойковой/Козловского: не так страшно выглядит

Александр Лакерник — о четверном выбросе Бойковой/Козловского: не так страшно выглядит
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Почётный вице-президент ISU Александр Лакерник высказался о целесообразности исполнения четверного выброса чемпионами Европы и России Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

«Люди пытаются выигрывать. На понижение стоимости четверных пошли, потому что было очень много травм у разных пар. Но есть пары, которые пытаются сделать, — Бойкова/Козловский пытаются сделать этот элемент рабочим, чтобы можно было много раз делать без особого риска травмироваться. Тогда есть смысл. Потому что были страшные падения — китайской пары, ещё очень давно, падение Наташи Забияко на выбросе в тройном акселе. То, что я видел у Бойковой/Козловского, — не так страшно выглядит. Может, им удастся найти путь, чтобы этот элемент стал рабочим», — передаёт слова Лакерника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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