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Почётный вице-президент ISU назвал пользу отстранения российских фигуристов

Почётный вице-президент ISU назвал пользу отстранения российских фигуристов
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Почётный вице-президент ISU Александр Лакерник назвал плюсы отстранения российских фигуристов от международных турниров.

«Интересное начало сезона, появляются новые фамилии, новые люди, которых мы не видели. Думаю, что растёт география. То, что нас отстранили, с одной стороны плохо, а с другой у нас появилась возможность провести много внутренних соревнований. Федерация нашла такую возможность, и появились люди, которых мы, может, и не увидели бы. Например, у мальчиков — ошибок много, но все участники владеют четверными прыжками, и это не только Москва и Петербург, а несколько городов России сразу», — передаёт слова Лакерника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований с конца сезона-2021/2022. На недавнем конгрессе ISU никаких изменений не последовало: это официально подтвердили в Союзе конькобежцев России.

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