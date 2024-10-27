«Эти проблемы надо как-то решать». Лакерник — о развитии женского фигурного катания

Почётный вице-президент ISU Александр Лакерник высказался о развитии женского фигурного катания. Отметим, что многие специалисты отмечают спад результатов в этом виде, начавшийся после Олимпиады-2022 и отстранения российских фигуристов.

«Надо разобраться, что происходит в соревнованиях женщин, это не разговор на три минуты. Подняли возраст, не так сильно, но подняли, вместе с физиологическими изменениями спортсменок это приводит к каким-то проблемам. Эти проблемы надо как-то решать, пока это вопрос – как будет дальше развиваться женское одиночное катание. Это вопрос не страны, а мира, он ещё в стадии изучения», — передаёт слова Лакерника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, фигуристка Анна Фролова одержала победу на первом этапе Гран-при России, который проходил 26-27 октября в Магнитогорске, с результатом 226,33 балла.