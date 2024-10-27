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Танцы на льду. Произвольный танец
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Степанова и Букин победили в танцах на льду на этапе Гран-при России в Магнитогорске

Степанова и Букин победили в танцах на льду на этапе Гран-при России в Магнитогорске
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Трёхкратные чемпионы России и призёры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин стали победителями в танцах на льду на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. За свой прокат спортсмены набрали 207,40 балла. Второе место заняли тренирующиеся у Дениса Самохина Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, набравшие 204,46 балла. Тройку лидеров замкнули ученики Свинина и Жук Софья Леонтьева и Даниил Горелкин с результатом 193,64 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 1, Магнитогорск
Танцы на льду. Произвольный танец
27 октября 2024, воскресенье. 16:55 МСК
Окончено

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Первый этап, Магнитогорск. Произвольный танец, танцы на льду.

  1. Александра Степанова и Иван Букин — 207,40.
  2. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — 204,46.
  3. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — 193,64.
  4. Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано — 188,21.
  5. Софья Шевченко и Андрей Ежлов — 187,15.
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