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Фигуристка Леонтьева: вылетели два крючка на ботинках, очень сильно болтается нога

Фигуристка Леонтьева: вылетели два крючка на ботинках, очень сильно болтается нога
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Российская фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду с Даниилом Горелкиным, высказалась о проблемах, которые возникли во время их проката произвольной программы на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«У меня в день отъезда сюда вылетели два крючка на ботинках, которые основные, которые держат конёк. Здесь пытались исправить, но очень сильно болтается нога. Это совсем другие ощущения. Сейчас полетим в Москву, будем что-то думать с ботинками — буду либо раскатывать новые, либо возвращаться к старым. Тренеры и Даня меня в этой ситуации очень сильно поддерживали.

Сегодня потери, конечно, случились, но ничего страшного. Такие ситуации делают нас только сильнее. Будет определённый опыт. Вынесем из этого максимальную пользу.

Разработала авторскую методику, как шнуровать коньки, сегодня впервые вышла со скотчем, чтобы перестраховаться», — передаёт слова Леонтьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Отметим, что фигуристы заняли итоговое третье место.

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