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Илья Малинин с отрывом почти в 40 баллов одержал победу на этапе Гран-при ISU в Канаде

Илья Малинин с отрывом почти в 40 баллов одержал победу на этапе Гран-при ISU в Канаде
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Чемпион мира — 2024 американский фигурист Илья Малинин одержал уверенную победу на втором этапе Гран-при ISU в Галифаксе (Канада). За два своих проката спортсмен получил 301,82 балла. Отметим, что он не исполнял четверной аксель. Второе место занял японец Сун Сато, набравший 261,16 балла. Тройку лидеров замкнул вице-чемпион мира Джун Хван Ча из Южной Кореи, в первый день соревнований остановившийся в шаге от пьедестала (260,31 балла). Бывший россиянин Владимир Литвинцев, ныне выступающий за Азербайджан, занял пятое место, набрав 222,90 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 2, Галифакс, Канада
Мужчины. Произвольная программа
27 октября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
301.82
2
Сун Сато
Япония
261.16
3
Ча Джун Хван
Южная Корея
260.31

Фигурное катание. Гран-при ISU — 2024/2025. Второй этап, Галифакс. Произвольная программа, мужское одиночное катание

  1. Илья Малинин — 301,82.
  2. Сун Сато — 261,16.
  3. Джун Хван Ча — 260,31.
  4. Сота Ямамото — 257,00.
  5. Владимир Литвинцев — 222,90.
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