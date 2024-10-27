Илья Малинин сделал сальто в произвольной программе на этапе Skate Canada

Чемпион мира — 2024 американский фигурист Илья Малинин сделал сальто в рамках произвольной программы на втором этапе Гран-при ISU в Галифаксе (Канада). Он исполнил ранее запрещённый элемент последним элементом. При этом от исполнения четверного акселя в этой программе Малинин отказался. Спортсмен одержал победу на этапе, получив за свой прокат от судей 301,82 балла.

Фото: Кадр из трансляции ISU

Отметим, что этим летом Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил выполнение сальто в фигурном катании. До этого элемент был запрещён — за его исполнение полагался штраф в два балла.

В прошлом сезоне сальто в рамках своих программ несколько раз исполнял один из главных соперников Малинина, француз Адам Сяо Хим Фа, несмотря на постоянные снижения баллов из-за этого решения.

Вчера, 26 октября, на российском этапе Гран-при в Магнитогорске фигурист Андрей Ежлов, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Шевченко, сделал сальто в рамках ритм-танца. Таким образом, он стал первым фигуристом в истории, кто сделал сальто в танцах на льду.