Сихарулидзе: российские фигуристы ничем не обделены и очень достойно могут зарабатывать

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что российские фигуристы ничем не обделены, выступая только на внутренних турнирах.

«Мы абсолютно объективно оцениваем сегодняшнюю ситуацию. Первое — большое количество соревнований, нам удалось сделать серию Гран-при России, другие турниры. Мы полностью занимаем ребят, особенно лидеров, на протяжении всего сезона. Для ребят это основная работа — очень важна и возможность зарабатывать на соревнованиях. Они ничем не обделены и очень достойно могут зарабатывать, занимая призовые места.

И сама организация соревнований — я считаю, очень на высоком уровне, все довольны, атмосфера праздничная, классная, здесь приятно очень находиться. Складывая все эти факторы, можно сказать — это то, что помогло нам быть на ходу, быть в теме. Ребята все с азартом относятся к соревнованиям из-за того, что мы смогли сложить всё это и у нас получились такие интересные, яркие, красивые соревнования. Бьются ребята за первое место для того, чтобы победить соперника и иметь возможность получить призовые деньги», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.