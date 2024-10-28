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«Абсолютный респект». Вайцеховская выделила одного фигуриста на этапе в Магнитогорске

«Абсолютный респект». Вайцеховская выделила одного фигуриста на этапе в Магнитогорске
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о прокатах чемпиона Европы и России Марка Кондратюка на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«Марку Кондратюку абсолютный респект за произволку. Что до вчерашней неудачи в короткой программе, трудно отделаться от мысли, что творческим людям иногда просто необходима своевременная подобная оплеуха, чтобы напомнить: в жизни должно быть место не только безудержному вдохновению, но и трезвому расчёту», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Напомним, Марк Кондратюк стал победителем этапа в Магнитогорске, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков, а также сложнейший каскад из двух тройных акселей.

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