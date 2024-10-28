Илья Малинин прокомментировал уверенную победу на втором этапе Гран-при в Канаде

Чемпион мира — 2024 американский фигурист Илья Малинин прокомментировал уверенную победу на втором этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate Canada) в канадском Галифаксе. За два своих проката спортсмен получил 301,82 балла.

«Было очень тяжело выступать на двух этапах Гран-При подряд, и в целом я вполне доволен своим выступлением и тем, как мне удалось справиться сегодня. Я немного расстроен из-за риттбергера, потому что я потратил несколько дней после Гран-при США, чтобы убедиться, что такого больше не произойдёт. Но произошло. Мне просто пришлось отложить его в сторону и продолжить программу дальше. Думаю, я просто немного устал из-за нового прыжкового набора. В прошлом году я успевал показать работу ног между двумя секциями для прыжков. В этом году это больше похоже на одно непрерывное движение, я думаю, у меня будет время это отработать. Конечно, моей целью было также пойти на риттбергер здесь, но получилось что получилось. У меня есть немного больше времени до финала, чтобы убедиться, что я могу сделать всё это под давлением», — приводит слова Малинина Golden Skate.