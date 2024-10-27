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«Восхитительный дуэт». Вайцеховская — о результатах этапа в Магнитогорске в танцах на льду

«Восхитительный дуэт». Вайцеховская — о результатах этапа в Магнитогорске в танцах на льду
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный спортивный журналист Елена Вайцеховская выделила выступление бронзовых призёров чемпионата России Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного среди всех участников первого этапа Гран-при России в танцах на льду.

«Два года назад я, признаться, вообще не понимала, зачем Дэвиду Нарижному ломать свой дуэт с Анабель Морозов, зачем разбивать уже сложившуюся пару Иры Хаврониной с Дарио Чиризано. Причём второй из дуэтов мне было куда более жалко, чем первый. А сейчас вроде как и вопросы ни к чему. Зачем? Да вот как раз за тем, что все увидели в Магнитогорске. Реально ведь дуэт восхитительный получился», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Напомним, по итогам соревнований Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный заняли второе место, набрав 204,46 балла. Они уступили только трёхкратным чемпионам России и призёрам чемпионата Европы Александре Степановой и Ивану Букину (207,40 балла).

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