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Илья Малинин: я хочу добавить ещё несколько прыжков в произвольную программу

Илья Малинин: я хочу добавить ещё несколько прыжков в произвольную программу
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Чемпион мира — 2024 американский фигурист Илья Малинин высказался о том, что он хотел бы улучшить в своих выступлениях сезона-2024/2025.

«Я всегда бросаю вызов самому себе, поскольку мой главный конкурент — это я сам, поэтому я могу бороться на протяжении всей программы от начала до конца. Теперь я смогу воспользоваться опытом, который я получил на обоих этапах Гран-при, и просто найти места в программе, над которыми мне нужно поработать. Это некоторые прыжки, а также ключевые хореографические места, которые кажутся мне действительно сложными. Во время программы мне нужно уметь справляться с ними и физически, то есть с точки зрения выносливости, и отчасти ментально. Вот к чему я стремлюсь. И, конечно, затем я хочу добавить ещё несколько прыжков или технических элементов в произвольную программу», — приводит слова Малинина Golden Skate.

Вчера, 27 октября, Малинин одержал уверенную победу на втором этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate Canada) в канадском Галифаксе. За два своих проката спортсмен получил 301,82 балла. Таким образом, Малинин стал первым фигуристом, прошедшим в финал Гран-при (два первых места).

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