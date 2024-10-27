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Канадцы Гиллес и Пуарье победили в танцах на льду на домашнем этапе Гран-при ISU

Канадцы Гиллес и Пуарье победили в танцах на льду на домашнем этапе Гран-при ISU
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Вице-чемпионы мира в танцах на льду Пайпер Гиллес и Поль Пуарье победили в танцах на льду на домашнем этапе Гран-при ISU в Галифаксе (Канада). За свой прокат спортсмены набрали 214,84 балла. Второе место заняли ещё одни канадцы — Маржори Лажуа и Захари Лага, набравшие 199,90 балла. Тройку лидеров замкнули французы Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо с результатом 194,25 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 2, Галифакс, Канада
Танцы на льду. Произвольный танец
27 октября 2024, воскресенье. 20:10 МСК
Окончено
1
Канада
2
Канада
3
Франция

Фигурное катание. Гран-при ISU — 2024/2025. Второй этап, Галифакс. Произвольный танец, танцы на льду.

  1. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 214,84.
  2. Маржори Лажуа и Захари Лага — 199,90.
  3. Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо — 194,25.
  4. Наталия Ташлерова и Филип Ташлеров — 189,60.
  5. Эмилеа Зингас и Вадим Колесник — 189,41.
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