Канадцы Гиллес и Пуарье победили в танцах на льду на домашнем этапе Гран-при ISU
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Вице-чемпионы мира в танцах на льду Пайпер Гиллес и Поль Пуарье победили в танцах на льду на домашнем этапе Гран-при ISU в Галифаксе (Канада). За свой прокат спортсмены набрали 214,84 балла. Второе место заняли ещё одни канадцы — Маржори Лажуа и Захари Лага, набравшие 199,90 балла. Тройку лидеров замкнули французы Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо с результатом 194,25 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 2, Галифакс, Канада
Танцы на льду. Произвольный танец
27 октября 2024, воскресенье. 20:10 МСК
Окончено
1
Канада
2
Канада
3
Франция
Фигурное катание. Гран-при ISU — 2024/2025. Второй этап, Галифакс. Произвольный танец, танцы на льду.
- Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 214,84.
- Маржори Лажуа и Захари Лага — 199,90.
- Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо — 194,25.
- Наталия Ташлерова и Филип Ташлеров — 189,60.
- Эмилеа Зингас и Вадим Колесник — 189,41.
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