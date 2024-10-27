Канадцы Гиллес и Пуарье победили в танцах на льду на домашнем этапе Гран-при ISU

Вице-чемпионы мира в танцах на льду Пайпер Гиллес и Поль Пуарье победили в танцах на льду на домашнем этапе Гран-при ISU в Галифаксе (Канада). За свой прокат спортсмены набрали 214,84 балла. Второе место заняли ещё одни канадцы — Маржори Лажуа и Захари Лага, набравшие 199,90 балла. Тройку лидеров замкнули французы Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо с результатом 194,25 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU — 2024/2025. Второй этап, Галифакс. Произвольный танец, танцы на льду.

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 214,84. Маржори Лажуа и Захари Лага — 199,90. Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо — 194,25. Наталия Ташлерова и Филип Ташлеров — 189,60. Эмилеа Зингас и Вадим Колесник — 189,41.