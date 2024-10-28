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Камила Валиева рада выйти на лёд в шоу Татьяны Навки Вечера на хуторе

Камила Валиева: очень рада, что мы снова выходим на лёд
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Камила Валиева поделилась ожиданиями от выступления в шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», которое будет проходить в Москве 1-10 ноября.

«Я очень рада, что мы снова выходим на лёд в «Вечерах на хуторе». Как я говорила, эта роль мне близка — в ней много переживаний юной, хрупкой души. Для меня это перевоплощение в Одарку, красавицу и умницу, испытывающую первые сильные чувства, достаточно естественно, комфортно, даже легко. И потом, мы придумали много новых решений, элементов.

Я люблю, когда мои герои постоянно меняются. После зимней премьеры в Москве мы повезли шоу в Сочи, где Одарка для меня раскрылась совсем по-другому. И вот снова Москва, где я могу по-новому представить мою героиню. Обожаю это шоу. И рада снова его катать в компании друзей и любимой команды», — цитирует Валиеву «РИА Новости Спорт».

Напомним, фигуристка отбывает четырёхлетнюю дисквалификацию по допинговому делу, но имеет право выступать в шоу: это было одобрено ВАДА.

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