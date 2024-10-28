Ягудин — о мужском одиночном катании: уровень, конечно, серьёзно подрос

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказался об уровне мужского одиночного катания в России.

«В последние годы у нас в топе было женское катание, и это нормально. Мне искренне приятно было увидеть на Гран-при в заявке на произвольную программу 24 четверных у финальной разминки мужчин. Конечно, у кого-то что-то не получалось, но и Рухин, и Кондратюк сделали по пять четверных. Плюс Марк ещё и комбинацию из двух тройных акселей исполнил. Да, было видно, как такой набор высасывает из них все силы, в каком состоянии они докатывают программу, но самое главное — справляются. Уровень, конечно, серьёзно подрос.

Марк был звездой контрольных прокатов, и у многих был вопрос, продержится ли он дальше? Как видите, держится. Что касается остальных — [Владислава] Дикиджи, [Петра] Гуменника, [Евгения] Семененко, которые выстреливали в прошлом году, то таких задач, как Марк, они себе на контрольные не ставили. А у него прошлый сезон прошёл не очень хорошо», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Напомним, Марк Кондратюк стал победителем первого этапа Гран-при России, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков.