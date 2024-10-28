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«У него такая харизма, вот этот огонь!» Фигурист Рухин — о работе с Евгением Плющенко

«У него такая харизма, вот этот огонь!» Фигурист Рухин — о работе с Евгением Плющенко
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Российский фигурист Егор Рухин рассказал о работе с Евгением Плющенко, у которого тренировался ранее.

«Если брать Евгения Викторовича Плющенко, он давал мне советы по интерпретации программы, по тому, как надо себя подавать. Когда я у него тренировался, он открыл мне открыл путь в новую составляющую – как себя можно презентовать, потому что у него такая харизма, вот этот огонь. Когда ты катаешь дорожку, например, а потом он показывает сам, как с судьями [вести себя]. Это тоже открывает новые моменты. В других штабах пока не могу выделить что-то такое. В голову ничего не приходит», — сказал Рухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, сейчас Рухин тренируется у Алексея Четверухина. На недавнем этапе Гран-при России в Магнитогорске он исполнил в произвольной программе пять четверных прыжков и занял четвёртое место.

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