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«Усилиться хотелось всегда». Фигурист Егор Рухин — о пяти четверных в одной программе

«Усилиться хотелось всегда». Фигурист Егор Рухин — о пяти четверных в одной программе
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Российский фигурист Егор Рухин рассказал, как пришёл к исполнению пяти четверных прыжков в одной произвольной программе.

«На самом деле, усилиться хотелось всегда. Просто не позволяли эти проблемы с экипировкой, с тренировочным процессом, ещё с чем-то. Все четверные я прыгаю два или три года, но соединить и показать в одной программе – очень долгая и тяжёлая работа. Отдельно – это одно, а в общей связке и программе – совсем другое. В это межсезонье была проделана достаточно большая работа. Сейчас продолжаю работать: пять четверных есть, но пока хромают вращения, скольжение. Надо продолжать в том же духе», — сказал Рухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

На этапе Гран-при России в Магнитогорске Рухин приземлил в произвольной пять квадов, допустив ошибку (степ-аут) только на риттбергере. Он занял итоговое четвёртое место.

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