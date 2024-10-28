«Усилиться хотелось всегда». Фигурист Егор Рухин — о пяти четверных в одной программе

Российский фигурист Егор Рухин рассказал, как пришёл к исполнению пяти четверных прыжков в одной произвольной программе.

«На самом деле, усилиться хотелось всегда. Просто не позволяли эти проблемы с экипировкой, с тренировочным процессом, ещё с чем-то. Все четверные я прыгаю два или три года, но соединить и показать в одной программе – очень долгая и тяжёлая работа. Отдельно – это одно, а в общей связке и программе – совсем другое. В это межсезонье была проделана достаточно большая работа. Сейчас продолжаю работать: пять четверных есть, но пока хромают вращения, скольжение. Надо продолжать в том же духе», — сказал Рухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

На этапе Гран-при России в Магнитогорске Рухин приземлил в произвольной пять квадов, допустив ошибку (степ-аут) только на риттбергере. Он занял итоговое четвёртое место.