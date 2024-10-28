Вице-чемпион Олимпиады заявил о падении уровня женского фигурного катания в России

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира и Европы в парном катании российский фигурист Александр Энберт поделился мнением об уровне женского фигурного катания в России в условиях отсутствия международных стартов.

«Были времена, когда конкуренция была намного выше, была интрига, кто сколько четверных прыгнет, кто выиграет. Сейчас это немного уменьшилось. Было, конечно, интереснее. Хотя это не отменяет того, что сейчас тоже есть талантливые, прекрасные девочки, за которыми интересно наблюдать. Просто конкуренция стала меньше. Но мне стало интереснее смотреть мужское одиночное катание», — приводит слова Энберта «Матч ТВ».

Напомним, российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).