Валиева не вернётся на международные старты, пока не погасит судебные издержки — юрист

Российская фигуристка Камила Валиева не вернётся на международную арену, пока не погасит судебные издержки во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU). Об этом рассказала спортивный юрист Анна Анцелиович.

«В правилах ISU нет прямого запрета, но практически таких спортсменов действительно не допускают к соревнованиям на международном уровне, пока они не выплатят все суммы. В адрес CAS выплаты мало кто отслеживает, но вот в адрес ISU и ВАДА следят.

Конечно, спортсменка должна вернуть и призовые деньги, заработанные на турнирах, результаты которых были позднее пересмотрены после её дисквалификации. Считается, что если спортсмен не вернул призовые, то он не выполнил условия санкции, то есть не полностью отбыл её. Что касается выплаты судебных издержек, то Международный союз конькобежцев может возложить их погашение на национальную федерацию, и финансовая дисциплинированность самой спортсменки ISU не особо интересует. Подытоживая вышесказанное, следует сделать вывод, что без выплаты этих денег отбывшую дисквалификацию спортсменку никто не допустит на международные старты, однако источник выплаты может быть разный», — приводит слова Анцелиович ТАСС.

Отметим, что Федеральный верховный суд Швейцарии в сентябре отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации спортсменки и постановил, что Валиева должна выплатить судебные издержки самому суду в размере 7 тыс. швейцарских франков, а также ВАДА и ISU (по 8 тыс.).