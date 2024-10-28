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Евгения Медведева: исполнять четверной аксель более рискованно, чем сальто назад

Евгения Медведева: исполнять четверной аксель более рискованно, чем сальто назад
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева считает, что фигуристам опаснее исполнять четверной сальхов, чем сальто назад.

– Возможно ли придумать новый элемент в одиночном фигурном катании или же все уже есть?
– Мне кажется, на протяжении многих лет люди уже пытаются придумать что-то новое, но как будто бы не у всех получается. Да, может быть, какие-то хореографические элементы создаются новые, становятся сенсациями.
Например, вот недавно разрешили сальто делать, чему я несказанно рада. Да, риск для спортсмена есть, но мне кажется, что такие элементы, как четверной аксель, например, более рискованно исполнять, нежели сальто назад.
Так что элементы придумываются – по крайней мере, люди пытаются это сделать. Но пока что безрезультатно, – сказала Медведева в соцсетях.

Напомним, четверной аксель на соревнованиях исполнил американец Илья Малинин. На тренировке элемент приземлил российский фигурист Владислав Дикиджи.

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